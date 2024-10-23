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Казаков: западный мир осатанел – наша земля под Богом ходит, а там непонятно

23 октября 2024 20:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие выборы в Беларуси, визит Лукашенко на саммит БРИКС, а также поговорим об интервью Президента зарубежным СМИ. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков и политолог Петр Петровский.

Казаков: западный мир осатанел – наша земля под Богом ходит, а там непонятно-2

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:
Религиозность делает людей особенными. А ты знаешь, я вот, может быть, тоже в какой-то мере параноик в этой штуке, но мне почему-то кажется, что западный мир, он осатанел в прямом смысле слова. Осатанел. Уже не знаю, как это назвать. Просто ты ловишь вот эти вот... Символы дьявола в некоторых рекламных постах, в некоторых товарных знаках, в некоторых фильмах. Может быть, все-таки эта история и пройдет, но вот наша земля под Богом ходит, а там непонятно.

# Религия # Кирилл Казаков # Григорий Азаренок

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