Казаков: западный мир осатанел – наша земля под Богом ходит, а там непонятно

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Религиозность делает людей особенными. А ты знаешь, я вот, может быть, тоже в какой-то мере параноик в этой штуке, но мне почему-то кажется, что западный мир, он осатанел в прямом смысле слова. Осатанел. Уже не знаю, как это назвать. Просто ты ловишь вот эти вот... Символы дьявола в некоторых рекламных постах, в некоторых товарных знаках, в некоторых фильмах. Может быть, все-таки эта история и пройдет, но вот наша земля под Богом ходит, а там непонятно.