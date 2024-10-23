Петровский о выборах в Беларуси: не ожидал, что заявление будет сделано настолько неожиданно

Григорий Азаренок, СТВ: На полях этого саммита прозвучало для Беларуси и для всего мира, мне кажется, важнейшее заявление и такое приподнятое, даже праздничное настроение, мне кажется, у наших сограждан. Александр Лукашенко сказал «Да, пойду» на выборы 2025 года, ну и была объявлена дата. Вы с каким чувством встретили это сообщение?

Петр Петровский, политолог:

Если честно, я это ожидал, просто не ожидал, что это будет настолько неожиданно. Я полностью поддерживаю, что с нового года мы будем полностью уже в перезапущенной системе политической, что мы не будем тянуть, растягивать это неизвестно до какого момента. И с чистой душой и совестью войдем в новый сельскохозяйственный сезон и в новый финансовый, бюджетный год, то есть в новую пятилетку. В принципе, почему было выбрано именно это время, да. Председатель ЦИК очень четко объяснил. У нас Всебелорусское народное собрание должно принять на будущую пятилетку план социально-экономического развития, потому что этот план уже заканчивается. А значит, к этому моменту у нас должна быть перезапущена полностью вся политическая система, о чем и президент говорил, что после конституционной реформы, после референдума 2022 года у нас прошел единый день голосования и заканчивает именно этот перезапуск системы политической именно президентские выборы 2025 года.

И здесь еще немаловажный момент, я бы на него подчеркнул. Мы видим, вот мы начали с БРИКС, Мы видим, в каком мире мы живем. В мире геополитических трансформаций. Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении. В зоне соприкосновения. Мы являемся членами Союзного государства, Евразийского союза, ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества. Мы подали заявку на членство в БРИКС, а из-за буга у нас, что? НАТО и Европейский союз. То есть мы на передовой, мы фронтир. У нас пытаются использовать наши выборы для дестабилизации ситуации. И выбрано было время именно с целью недопущения дестабилизации ситуации. И еще один момент. Я думаю, что эти выборы пройдут в режиме плебисцита. Президента Беларуси альтернативы нет. Все это прекрасно понимают. И плебисцит этот будет за мир, за безопасность, за суверенитет, за справедливость, за многополярное мироустройство. Вот эти все пять факторов. Мы пойдем на выборы и будем за них голосовать. А кто их поддерживает? Только Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Тем самым это будет плебисцит преемственному, поступательному, справедливому, суверенному развитию нашей страны.