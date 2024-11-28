Как соцсети помогают продвигать артистов? Узнали у певицы

Интернет становится частью нашей жизни, но хорошо, если это только небольшая часть. А если он заполняет всю нашу жизнь? И что будет, если его взять и убрать из нее? Жизнь без интернета. Какие мы без фильтров? Об этом и не только поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Помогает продвижение в интернете карьере?

Анна Трубецкая, певица:

Абсолютно точно да. Потому что интернет – это такая площадка, где ты можешь взаимодействовать со своим зрителем тет-а-тет здесь и сейчас. У меня могут спросить совет в Instagram, у меня могут спросить, где меня можно услышать на ближайшей площадке, я об этом всегда расскажу. На мой взгляд, интернет и платформа Instagram, которой пользуюсь я, то место, где можно узнать о моей жизни тем, кому это интересно. Поэтому продвижение концертов, релизов, новых эфиров, треков – это как раз про Интернет.