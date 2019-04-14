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Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане

14 апреля 2019 11:39
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Новости Беларуси. 14 апреля католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У главного костела страны вспоминают Вход Господень в Иерусалим. Причем максимально приближенно к библейским описаниям.

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-1

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-3

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-5

Юношу на ослике прихожане приветствуют украшенными ветками вербы. Более 2 тысяч лет тому назад пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца ветвями пальмы. Теперь процессия символически представляет собой людей, вышедших навстречу Спасителю во время Входа Господня в Иерусалим.

Прихожане:

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-8

Вера, поэтому пришли.

Чтобы посвятить вербочку. Ходим каждое воскресенье, на праздники. В душе верим, что это великий праздник, который будет через неделю. И сегодняшний день – как подготовка к этому празднику.

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-11

Традиции надо соблюдать. Стараемся к этому относиться с уважением, к традиции, вере.

Католики празднуют Вербное воскресенье: как этот день отмечают белорусские прихожане-14

Я нечасто хожу в костел, но в душе, конечно, я очень верующий человек.

Вербное воскресенье – последнее воскресенье Великого поста у католиков. Отмечается оно за неделю до Пасхи.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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