Вербное воскресенье. Что нужно знать об этом дне?

Новости Беларуси. В 2019 году Вербное воскресенье у католиков выпало на 14 апреля, а у православных – на 21 апреля.

Этот праздник отмечается за неделю до одного из главных христианских праздников – Пасхи. Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Символом праздника являются ветки пальмы, которыми Иисуса встречали в Иерусалиме, но в славянских странах ветки пальмы заменяют ветками вербы.

Есть множество примет и обычаев, связанных с этим праздником.

Во-первых, ветки вербы предыдущего года нельзя выбрасывать. Считается, что их нужно сжигать, а на место старых веток ставить новые. Есть поверье, что ветки вбирают в себя всю негативную энергию, которая при их сжигании уничтожается.

Во-вторых, расставленные по дому ветки вербы оберегают жилище и людей, которые там живут.

В-третьих, в Вербное воскресенье запрещается физический труд. В этот день принято отдыхать и набираться сил. Также запрещается сквернословить.

В-четвёртых, есть традиция после освящения веточек из дома изгонять всякую нечисть. Для этого ветки макаются в освящённую воду, которая затем разбрызгивается по дому. А ещё всё плохое вербой выбивают из непослушных детей. Разумеется, удары слабые и носят символический характер.

В-пятых, есть примета, что если девушка утром после пробуждения подумает о своём любимом, то к вечеру обязательно с ним встретится.

В-шестых, в этот праздник многие сажают денежное дерево. Считается, что если оно будет расти крепким и здоровым, то в семье будет достаток.

В-седьмых, если девушка хочет забеременеть, но у неё не получается, то ей нужно срезать для себя ветки вербы, а затем освятить их в храме.

На этом мы и закончим с популярными приметами и обычаями.