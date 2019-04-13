«Без добавок, из натурального молока»: как делают масло в Беларуси

Рассказываем в программе «Центральный регион», кто и как делает масло и мороженое на Стародорожском предприятии. Трудолюбие, открытость и ответственность – всё это про неё. Наталья Николевна Акулич 35 лет работает маслоделом на Стародорожском производственном участке Слуцкого сыродельного комбината. Свою работу знает от А до Я, и само предприятие развивалось у неё на глазах.

Наталья Акулич, маслодел Стародорожского маслодельного завода:

Пришла после Слуцкого профтехучилища, как раньше называлось оно. И маслоделом работаю с 1997 года. Первый рабочий день – это был 1984 год, апрель-месяц. Мы пришли ещё маленькими девочками в 18 лет на это предприятие. Нас поставили, естественно, к более опытным работникам. И мы перенимали их опыт. Сначала я работала аппаратчиком по пастеризации и охлаждению молока. А с 1997 года – на линии производства масла. Раньше выпуск продукции был намного меньше. Сейчас объёмы увеличиваются. Масло идёт на экспорт. В смену у нас получается почти 8 тонн. При начале работы идет дезинфекция оборудования – всё оборудование нужно подготовить для производства масла. Оборудование пропаривается очень горячей водой – там выше 90 градусов.

Именно за механическим процессом и нужно следить Наталье. Кажется, ничего сложного, но именно в однообразии каждодневной работы и есть трудность. Шум и высокая температура в цеху для неё – привычное дело. А если и есть неудачи и, кажется, вот-вот иссякнут силы, коллеги всегда готовы поддержать.

Светлана Авчинник, аппаратчик Стародорожского маслодельного завода:

Мы с Натальей Николаевной окончили 8-летнюю школу, ходили в один класс. Так получилось, что мы поступили в одно и то же училище – Слуцкое СПТО 97-е. Попали в одну группу, закончили, пришли вместе на практику. Это очень хороший, ответственный напарник. Мы с ней вместе уже работаем много лет. И курьёзных происшествий у нас нет. Мы поддерживаем одна другую. У нас создалась очень хорошая бригада. Мы вместе в одну смену работаем. Она на своём участке – я работаю на своём участке.

В структуру завода входит котельная, компрессорный цех, собственный транспорт для развоза готовой продукции и для доставки молока из хозяйств. Их в качестве союзников – 11. Мощность предприятия предусматривает переработку 170 тонн молока в сутки. Основная продукция предприятия – это сливочное масло и мороженое.

Светлана Фролова, инженер-технолог Стародорожского маслодельного завода:

У нас большой ассортимент мороженого – более 30 видов. Выпускаем пломбиры. В основном, это стаканчик, рожок, на палочке, в шоколадной глазури и без глазури мороженое. Масло идёт на экспорт. Масло делается на старом оборудовании методом преобразования высокожирных сливок. Получается, что сразу поступает молоко – оно проходит приёмку, сепарирование, отправляется сразу на пастеризацию, и сразу делается масло. Без добавок, без дезодорации, из натурального молока.

Продукция маслодельного завода завоевала своё место на рынке, а главное – добилась признания у покупателя. И большая заслуга этого в рабочих руках. Наталья Акулич в своей профессии нашла самое главное – семью.

Наталья Акулич:

Муж тоже здесь работает – на молоковозе. Здесь познакомились, так вместе и работаем. Как всякому человеку, иногда хотелось уйти. Но постепенно втягиваешься – выходишь замуж, рожаешь деток и остаёшься на том предприятии. При моей работе поменялось директоров 5, наверное. Приходили, уходили, а мы, рабочие, остаёмся на одном месте.