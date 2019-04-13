«Рассказывали родители, что башня стоит на деревянных сваях». Как живут в «Воротах Минска»

Архитектурный комплекс на Привокзальной площади – самый узнаваемый силуэт белорусской столицы. Две 11-этажные башни выросли здесь в конце 40-ых годов, когда Борис Рубаненко затеял масштабную реконструкцию района, рассказали в фильме «Тайны Беларуси» . .

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:

Впервые в Минске была реализована не просто башня, а два района. Они дальше были застроены 5-этажными домами. Решалось комплексно: и детский садик, и поликлиника на первом этаже, и магазины, и хлебный отдельно. То есть для тех людей, которые тут живут, всё было.

Сергей Лаврусевич заселился в этот дом двухлетним мальчиком с родителями и братом в 1951 году.

Сергей Лаврусевич, житель дома №1 по улице Кирова:

Строились они в те времена, когда требования к строительству были немножко другие и жильё это было немножко другое. Потолки у нас в квартире – 3 метра 30 сантиметров.