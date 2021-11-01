Придут по заявке. Соцработники бесплатно доставляют продукты одиноким пожилым людям

Новости Беларуси. В Беларуси доставку продуктов может заказать любой пенсионер или инвалид, живущий один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковидный период стал серьезным вызовом для граждан, которые находятся в зоне особого риска. В разгар плодоовощного сезона особенно востребована услуга по доставке на дом фруктов и овощей, которые покупают на сезонных сельскохозяйственных ярмарках. За товары, конечно, нужно заплатить, а вот привезут бесплатно.

Для того чтобы оставить заявку, достаточно позвонить в свой территориальный центр, после чего специалист и соцработник купят нужные продукты на ярмарке и доставят домой.

Екатерина Кулик, специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения:

На базе государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Минска» организован пункт приема предварительных заявок по бесплатной доставке сельскохозяйственной продукции для одиноких пожилых граждан, инвалидов первой и второй группы. На данный момент осуществлена 121 заявка. Наши граждане очень довольны, что есть такая возможность: приобрести сельскохозяйственную продукцию, не выходя из дома.