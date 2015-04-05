Католики и протестанты во всем мире отмечают Пасху, а православные – Вербное воскресенье

Новости Беларуси. Католики и протестанты во всем мире отмечают Пасху. В Беларуси самая многочисленная конфессия, которая именно сегодня чтит память о воскресении Христа, – католическая.

Во всех костелах проходят торжественные службы. В самый древний и важный праздник церковного литургического года верующие направляют традиционные приветствия друг другу.

Христиан, отмечающих Воскресение Христово, поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко

«Пасха напоминает о великой жертве, принесенной во имя всего человечества. Это символ торжества жизни, победы христианской любви и милосердия. Воскресение Христово стало для людей неиссякаемым источником обновления и совершенствования. Пусть свет этого чудесного праздника всегда вдохновляет вас на добрые дела и плодотворный труд на благо родной страны, придает силы, содействует творческим исканиям и духовным приобретениям. Пусть пасхальная радость сопутствует каждому, принося тепло и согласие в ваши дома и семьи», – говорится в поздравлении главы государства.

В православной церкви 5 апреля тоже большой праздник – Вербное воскресенье. Он установлен в память входа Иисуса Христа в Иерусалим.

Накануне этого Иисус совершил чудо воскресения Лазаря. Весть об этом разнеслась широко и народ приветствовал его как царя ветвями пальм.

В Беларуси на этот праздник освящают вербу – как символ тех пальмовых веточек, которыми встречали Христа. Праздник отмечается за неделю до Пасхи. Ее православные встретят 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разница в датах празднования между Пасхами у православных и католиков объясняется использованием различных календарей. Пасха, согласно традиции, отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Католическая и протестантская общины живут по григорианскому календарю, поэтому Пасха приходится на период между 23 марта и 20 апреля, а в православной церкви, исходя из юлианского календаря, праздник отмечается между 8 апреля и 5 мая.

В 2015 году разница составила одну неделю. В Беларуси, где мирно живут представители всех конфессий, христиане, несмотря на вероисповедание, привычно поздравляют с Пасхой друг друга.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит минско-могилевский архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Розніца каляндараў, розніца абрадаў не з’яўляецца розніцай нашай веры. Усе мы верым у праўду Уваскрасення, якая з’яўляецца падмуркам нашай веры. Сёння хацелася бы, віншуючы ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, пажадаць усім вам ласкі уваскроснага пана і каб мы былі людзьмі Уваскрасення. Каб таксама наша краіна Беларусь была краінай Уваскрасення: радаснай, поўнай ласкі ўваскроснага пана, святаў з мёртвым паўстання Езуса Хрыста і няхай ён будзе нашай моцаю, нашай надзеяй і нашым жыццём. Са святам. Алілуя.