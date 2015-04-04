Вовочка, теща, соседи, дураки и дороги, столица и периферия: над чем и кем смеются белорусы?

А теперь анекдот. Вроде, как про бездельников, хотя решайте сами. Муж в отчаянии вскакивает на подоконник, хочет выброситься с 13 этажа. Вдруг в комнату заглядывает жена и говорит: «Мусор с собой захвати, бездельник!» Над бездельниками и тунеядцами любили шутить в советские времена. А потом стали над русскими бизнесменами в малиновых пиджаках. Над чем смеются белорусы, узнавала Ирина Живаева.

Денис как никто следит за временем и за его героями. Пародисту ведь надо знать, над кем шутить – жесты изучить, мимику. Из этого и образ.

Схватывать на лету тоже приходится. Вот недавно заказчики попросили изобразить дядю Колю из шестого цеха. И такие герои сейчас бывают. А это, наоборот, один из самых популярных образов. Вневременных.

Целые «сборники веселого настроения» мы нашли у Валерия Скорожонка. Так экс-«песняр» называет свои блокнотики с анекдотами, байками, подслушанными на гастролях и посиделках.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Какая самая первая запись? Самая первая запись – не для эфира.

Совмещает письменное творчество с песенным уже более 30 лет. А в ближайшие месяцы рукописная коллекция превратится в книгу. Мы видим ее первыми.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Радио – для того, кто любит ушами, телевидение – для того, кто любит глазами, журналы – для того, кто любит руками. А газеты для кого?

О, времена, о, персонажи! Говорит, Штирлиц, «новые русские» - уже подзабыты. Разве что Вовочка «выжил». У самого есть собственный, кстати (сына так зовут). Тоже доводилось от учителей выслушивать.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Только ваш сын Вовочка мог такое сделать, чтобы на второй этаж запулить снежкой в окно и попасть учителю в голову.

Теперь снайперу дисциплину прививают в кадетском училище, а энергию выплескивает в паркуре.

Смотрим «биатлон» с отцом-основателем КВН-движения в Беларуси. Именно у нас когда-то и придумали этот конкурс для веселых и находчивых – юмор в темпе спорта.

Виталий Новиков, основатель КВН-движения в Беларуси:

Есть аналогия: хорошая шутка – как меткий выстрел, хорошая шутка – как попадание в «десятку».

Судит игры КВН. Говорит, всегда «в десятку» стреляют темы «дураки и дороги», «столица и периферия». А еще по долгу службы стал благодарным зрителем телерекламы.

Виталий Новиков, основатель КВН-движения в Беларуси:

Как понять качество пародий, если ты не видел оригинала? Все вокруг смеются. Это что такое? Это реклама такая. Понял, что все – уже обречен смотреть.

Считает, что сейчас шутки стали более философскими. А те, что сомнительного характера, отсеялись. Впрочем, вот случай из недавней судейской практики.

Виталий Новиков, основатель КВН-движения в Беларуси:

Я спросил, почему есть день поэзии, а дня прозы нет. На что девушка из команды Батайска сказала: «Прозой телочку не склеишь». Ей виднее.

О вкусах в юморе не спорят: всех одной темой рассмешить сложно – считает автор белорусской кинокомедии. Пожалуй, самой запомнившейся из современных.

От «Кота» ушел к «Мухтару», но надеется не российские сериалы, а наши комедии снимать. Есть идея – делать их не в расчете на кинопрокат, а на телевидение, и совместно с ним же.

Иван Павлов, актер, режиссер, сценарист:

Надо объединить и финансирование, и какие-то площади, камеры. Та же киностудия, и мы, как режиссеры, как те, кто делает кино, можем прийти на телеканал и там сделать тот же ситком.

Ситком – комедию положений – всегда интересно смотреть. Не слишком затратно в производстве. И сценарий написать – пару месяцев.

Иван Павлов, актер, режиссер, сценарист:

Жизнь подкидывает комедийные ситуации легко. Только надо посмотреть, заметить и записать.

Комичное всегда запечатлевали и в рисунках. Может, хотя бы наши потомки смеяться будут уже над чем-то другим. А то вот – старейшее у нас сатирическое издание, первый его номер. 70 лет спустя – чувствуете разницу?

Юлия Зарецкая, главный редактор журнала «Вожык»:

Транспорт переполнен, народу садиться некуда. В общем, то, что мы иногда можем наблюдать тоже утром и вечером в час пик.

Лихачи на дороге были и в 1945 году. И потопы летние на минских улицах. Эпицентр только сместился – с Комаровки на Немигу.

А вот и автор зашел – более полувека Микола Малявко подкармливает «Вожыка» своими стихами, помогает выжить. Наш «колючий» ведь последним остался из собратьев – были в каждой союзной республике.

Юлия Зарецкая, главный редактор журнала «Вожык»:

Был «Дзядоўнік» (чертополох колючий). Был «Дикобраз» – тоже колючки.

Мы нашли кое-что вечное и неизменное в белорусском юморе – частушки.

Что с новыми мелодиями переплетенные, что на старый лад, а поют-то про одно – про соперниц и тещ, про соседей.

Николай Рябычин, руководитель фольклорно-юмористического ансамбля «Цешча»:

Прыпеўка вечная, таму што яна паказвае жыццё і людзей.

Ну, вот, уже частушки про «Картину мира» стали сочинять. Ралдостно! На самом деле, перечисление всех творческих личностей, причастных к нашей программе, потянет не то, что на частушку, а на сагу, не меньше. Католиков поздравляем с наступающим праздником Пасхи! 5 апреля – Светлое Воскресение Христово!