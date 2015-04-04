В Минске заложена Аллея славы белорусского фристайла

Новости Беларуси. Акция «Неделя леса-2015» в действии. 4 апреля территория недавно открывшегося в Минске центра фристайла была украшена молодыми деревьями. Причем в роли озеленителей выступили титулованные белорусские спортсмены, тренеры, а также Министр спорта и туризма.

Министерство спорта и туризма сегодня может гордиться собой: на территории республиканского центра фристайла 4 апреля построили дом, посадили дерево. Все это, по большому счету, делается для того, чтобы вырастить будущих чемпионов.

Утро выдалось для посадочной команды нелегким: на улице было достаточно прохладно, а пасмурное небо так и жаждало подпортить настроение осадками. Тем не менее все началось вовремя. Никто из работников капризов природы не испугался. Наоборот, с лопатой в руках согреться было проще.

Практически для всех спортсменов работа с лопатой в руках не была чем-то новым. Прославленные Алла Цупер, Дмитрий Дащинский, как и молодая фристайлистка Александра Романовская, смотрелись на грядке с этим орудием труда также элегантно, как и с лыжами на трамплине.

Будем верить, на территории минского центра фристайла наравне с только что посаженными деревьями вырастут и молодые спортсмены, которые теперь могут тренироваться в любое время года, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.