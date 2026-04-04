Католический мир готовится к празднику Пасхи

Часть христиан Беларуси готовится встретить Пасху. Великая суббота завершает Страстную неделю у католиков. Верующие посвящают это время подготовке к торжеству Воскресения Христова. В день строгого покоя и молитвенного ожидания в костелах проходит традиционный обряд освящения пасхальной пищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане приносят в храмы корзины, в которых собраны продукты с глубоким символическим смыслом: крашеные яйца – знак новой жизни и победы над смертью. Рядом – пасхальный хлеб, соль, мясо и выпечка. Верующие с трепетом относиться к последнему дню Великого поста, соблюдая все каноны, в знак того, что Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы спасти человечество.

В первую очередь, это большой праздник, который объединяет большую-большую семью за одним столом и напоминает, что все мы ходим под одним Богом. Каждый год приходим на католическую Пасху, потому что я католичка, а в следующее воскресенье приходим в православную церковь, потому что муж православный.

Ксендз Юрий Ясевич, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:

Сегодня Страстная суббота, день, в котором мы находимся, она еще наполнена таким характером скорби, сожаления, то, что мы видим Иисуса в гробу, когда он умер, но уже наши сердца наполнены очень глубокой надеждой. Надеждой на воскрешение Иисуса Христа. Мы в храмах видим очень много людей, которые приходят в этот визуальный знак приготовления, когда приносятся велікодныя кошыкі. Сегодня в этом приготовлении, в этой, можно сказать, предпраздничной суматохе в первую очередь нельзя забывать про поклонение Иисусу, который отдал за нас свою жизнь. И вот именно Пасха – это победа жизни над смертью.

В Великую субботу Святая месса совершается только вечером. Пасхальная вигилия является центром Пасхального тридиума. Участие в этой службе – уже празднование Пасхи.