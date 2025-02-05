Католический храм в Воложине стал местом притяжения для туристов. Чем поражает эта святыня?

Январь в нашей стране объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области находится более 500 религиозных объектов. Разработано порядка 200 туристических маршрутов по святым местам. Чем же Воложинский район привлекает верующих со всей Беларуси – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Эта католическая святыня больше походит на античный храм Древней Греции. Костел Святого Иосифа в самом центре Воложина – объект поистине величественный. Познакомиться с уникальной архитектурой здания и историей храма сюда приезжают не только католические верующие, но и туристы из разных городов страны.

Ксендз Валентин, настоятель костела Святого Иосифа в Воложине:

Касцёл пабудаваны ў 1816 годзе графам Тышкевічам, існаваў да 1960 года. Падчас камуністычнага атэізму быў забраны, быў ліквідаваны як касцёл, але ён зроблены як прадпрыемства. Тут рабіліся пластыкавыя рэчы: ручкі, лінейкі, пеналы. Калі надышла свабода рэлігіі, ў 1989 годзе касцёл вярнулі. З гэтага часу касцёл быў адноўлены. Маем зараз такі выгляд, які ёсць.

Современный облик храма поражает своей монументальностью и красотой. В отличие от многих святынь, построенных в тот же период, костел Святого Иосифа был возведен в стиле классицизма.

Взгляд приковывает парадный вход, оформленный дорическим портиком с шестью высокими колоннами. Двускатная крыша переходит во фронтон, изукрашенный скромной лепниной. А ворота-колокольня дополняют архитектурную композицию ансамбля, дублируя черты костела. Само помещение храма очень просторное. Богато и внутреннее убранство, до наших дней сохранился орган. Главный алтарь освящен в честь праведного Святого Иосифа.