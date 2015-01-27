Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года в программе «Утро» на СТВ

Катерина, как выбирать книгу для детей?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):

Важен текст, иллюстрации и качество издания. Стоит обращать внимание на качество перевода и адаптацию сокращений. Если мы выбираем иллюстрации, лучше отдавать предпочтение ручной графике, чем компьютерной. Стоит обратить внимание на обложку, переплёт, тип бумаги, размер шрифта.

Кто привил Вам такую любовь к книгам?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):

Эта любовь была всегда. В семье всегда читали: и родители, и бабушки, и дедушки… Не помню уже свою самую первую книгу, помню первую любимую.

Как заинтересовать детей?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):

Пока ребенок маленький, следует отдавать предпочтение бумажным книгам. Листание страниц развивает моторику рук. Жизнь настолько быстрая, всё происходит в таком большом ритме, что зачастую, в ней очень много ненужной информации и нужно уметь правильно её отбирать.