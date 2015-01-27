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Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года в программе «Утро» на СТВ

27 января 2015 08:07
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Катерина, как выбирать книгу для детей?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):
Важен текст, иллюстрации и качество издания. Стоит обращать внимание на качество перевода и адаптацию сокращений. Если мы выбираем иллюстрации, лучше отдавать предпочтение ручной графике, чем компьютерной. Стоит обратить внимание на обложку, переплёт, тип бумаги, размер шрифта.

Кто привил Вам такую любовь к книгам?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):
Эта любовь была всегда. В семье всегда читали: и родители, и бабушки, и дедушки… Не помню уже свою самую первую книгу, помню первую любимую.

Как заинтересовать детей?

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», лучший блогер Рунета по итогам 2014 года (г.Брест):
Пока ребенок маленький, следует отдавать предпочтение бумажным книгам. Листание страниц развивает моторику рук. Жизнь настолько быстрая,  всё происходит в таком большом ритме, что зачастую, в ней очень много ненужной информации и нужно уметь правильно её отбирать.

# общество # Фотофакт # Книги # Катерина Таберко

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