В Гродненском зоопарке поселился сычуаньский такин – редчайшее животное в мире

Новости Беларуси. Уникальный для Беларуси постоялец появился в Гродненском зоопарке – сычуаньский такин. Это необычное животное одновременно похоже на быка и козу. У него голова антилопы гну и рога буйвола. А сидеть оно умеет как собака.

Сычуаньский такин – редкое и, пожалуй, одно из самых малоизученных животных в мире. Оно обитает в горных бамбуковых лесах Гималаев и Западного Китая. Такины настолько скрытные, что их первое описание появилось только в конце XIX века.

В зоопарках стран бывшего СССР, да и Европы они практически не встречаются. Есть сычуаньский такин только в Ростове-на-Дону и в коллекции Московского зоопарка. Именно из российской столицы он к нам и приехал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.