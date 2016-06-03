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Меткость в перемещении грузов: необычные соревнования среди крановщиков прошли в Минске

03 июня 2016 10:15
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Новости Беларуси. Профессионалы своего дела. Соревнования среди машинистов башенного крана прошли 3 июня в Минске. 9 участников, среди которых одна девушка, выясняли лучшего в профессиональных знаниях и в управлении высотной машиной. Конкурсантам предстояло поместить груз точно в мишень.

Конкурс среди рабочих профессий «Минский мастер» походит уже в 13 раз. В 2016 году соревнования охватывают почти 40 специализаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лифанова, участник конкурса «Минский мастер-2016»:
Работаю, всегда работала, поэтому, наверное, и взяли. Привыкаешь к технике, потом уже не обращаешь внимания на нюансы. Глаза смотрят – руки делают. Самая большая высота, на которой я работала, – 55 м.

# общество # Конкурс

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