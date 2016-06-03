Скоростная электричка бизнес-класса будет курсировать между Минском и Гомелем

Новости Беларуси. Добраться из Гомеля в Минск станет проще. Белорусская железная дорога открывает движение электропоездов бизнес-класса в этом направлении.

Специалисты завершили очередной этап электрификации железнодорожной магистрали, и теперь крупнейшие города страны свяжут составы межрегиональных линий. Дорога из столицы в областной центр с двумя остановками в Жлобине и в Бобруйске займет три часа. Первая скоростная электричка отправится из Гомеля 3 июня в половине третьего – пока в тестовом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.