Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

Новости Беларуси. Ставка на профилактику. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях снизит карательный уклон. Практически половина норм должны зазвучать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу? Документ уже поступил на рассмотрение в парламент. Что еще можно и нужно предусмотреть? А какие предложения белорусов уже нашли отклик в новой версии кодекса?

Об этом и не только поговорили с Виктором Чайчиц, членом Совета Республики Национального собрания, председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем Илона Волынец, СТВ:

Мне кажется, что Кодекс об административных правонарушениях мы так давно обсуждаем, что уже все ждут, когда же, наконец, начнем жить по обновленному кодексу. Сейчас документ поступил в парламент. Когда будет поставлена точка? Что сейчас происходит с документом?

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Рано или поздно, я уверен, каждый человек с Административным кодексом встречается. Кто-то зазевался, когда ехал на машине, превысил скорость, кто-то перешел улицу в неположенном месте. И он обязательно встретится с этим Административным кодексом. Даже если он хочет защитить себя, он тоже очень часто обращается к Административному кодексу. Поэтому я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем. Обсуждение этого кодекса как раз и показало, какая положительная может быть связь общественности, законодателя, государства, с простым народом. Адвокаты именно предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории Илона Волынец:

Расскажите, что обычные белорусы предлагали, что вы действительно использовали, что вошло в новую версию кодекса? Виктор Чайчиц:

Больше всего людей волновало то, что у нас не было разграничения. Что человек, к примеру, не пристегнул ремень или же он совершил грубое какое-то нарушение административное, с кем-то подрался, что сродни, можно сказать, уже злостному хулиганству. А это всего лишь мелкое хулиганство, как установили правоохранительные органы. Но при этом он по статистике одинаково считается лицом, привлеченным к административной ответственности. И когда проходит время, то никто уже не разбирается, за что привлекался этот человек к административной ответственности. Конечно, люди возмущались.

Илона Волынец:

Скажите, что говорят в адвокатской среде? Адвокаты что предлагают? Виктор Чайчиц:

Адвокаты именно и предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории, что и было учтено рабочей группой. Это было и наше предложение и, конечно, других органов – что надо отличать одно правонарушение от другого. Отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних Илона Волынец:

Несколько раз анонсировалось, что ставка будет сделана именно на профилактику. Виктор Чайчиц:

Совершенно верно. Илона Волынец:

И даже в обновленной версии кодекса появилась отдельная глава, которая регламентирует профилактическую работу.

Виктор Чайчиц:

Да, она так и называется. Очень часто достаточно с человеком просто поговорить и разъяснить, что это плохо. Что нельзя, допустим, разжигать костры – это может привести к чему-то очень печальному, и практика это показывает. Но человек как-то не задумывался. Необязательно его в этом случае привлекать к административной ответственности, можно с ним провести разъяснительную работу. Очень важно то, что отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних. Потому что несовершеннолетние как никто могут пострадать от какого-то необдуманного привлечения их к административной ответственности. Потому что, чего греха таить, каждый наниматель, когда берет человека на работу, просматривает его анкету. И если там будет видно, что человек много раз привлекался к административной ответственности, он не будет вникать за что. Илона Волынец:

Это уже галочка и все? Виктор Чайчиц:

Да, это уже какое-то пятно.

К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату Илона Волынец:

Как часто белорусы приходят именно с административными делами за помощью к адвокатам? Виктор Чайчиц:

К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату по той причине, что надо как-то, может быть, разобраться в этом административном правонарушении. И здесь больше плохого, чем хорошего. Потому что есть же отдельные административные правонарушения, которые предполагают преюдицию: что в дальнейшем, если гражданин совершит новое административное правонарушение, то это уже будет уголовно наказуемое деяние. И если бы гражданин, который совершил такое правонарушение, пришел к адвокату, то адвокат, конечно же, ему рассказал бы, что: уважаемый молодой человек или человек постарше, будь бдителен, не совершай никаких правонарушений, потому что сейчас ты отделался легким испугом, а в дальнейшем у тебя может наступить уголовная ответственность.