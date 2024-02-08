«Услуги должны быть качественными» – в Минсвязи подвели итоги года

Формирование стимулирующего законодательства по цифровому развитию фактически завершено в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги проделанной за год работы подвели в Министерстве связи и информатизации. Созданная нормативная база дает возможность внедрять цифровые проекты во всех отраслях. Из 86 проектов, предусмотренных госпрограммой до 2025 года, 20 уже реализованы.

В Беларуси уже создаются различные электронные платформы. Среди них приложение «Хваля», разработанное на базе Государственной инспекции по электросвязи. С его помощью абоненты напрямую могут участвовать в процессе улучшения качества услуг. При этом операторы связи анализируют информацию о недостатках и планируют мероприятия по развитию своих сетей.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Год качества. Вот одна важнейшая и четкая перспектива – услуги должны быть качественными. Вот сейчас, в Год качества, и мы на коллегии уже это озвучивали, главная задача (это как экзамен) – мы должны сделать, чтобы услуги электросвязи, услуги мобильной связи, услуги почтовой связи до абонента доходили качественно.

Вскоре для удобства граждан в цифровой формат полностью переведут 10 наиболее востребованных административных процедур. Это поможет сократить время на получение услуг и их стоимость как для населения, так и для государства. В планах на 2024-й и выполнение Союзной программы. Среди важных проектов – признание электронной цифровой подписи. Это повысит эффективность ведения бизнеса между Беларусью и Россией.