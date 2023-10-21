«Карыстаецца вялікай папулярнасцю». Произведения братьев Гримм и Андерсена на белорусский язык перевёл Михаил Позняков

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид». Белорусский писатель, языковед, переводчик и обладатель уникального стиля в мировой детской литературе Михаил Позняков. Благодаря автору многие зарубежные произведения зазвучали на белорусском языке.

Михаил Позняков, автор книг, переводчик:

Я пераклаў казкі братоў Грым. Кніжка выйшла пад назваю «Залатая гусь». Карыстаецца вялікай папулярнасцю ў юных чытачоў нашай краіны, у тым ліку на беларускай мове таксама. Казкі братоў Грым вучаць дабрыні, працуюць на выхаванне нашых чытачоў юных. Безумоўна, мы перакладаем на беларускую мову для таго, каб узбагаціць нашу культуру, нашу літаратуру класікай замежнай.

В этой книге переведены пять известных сказок братьев Гримм, на которых выросло не одно поколение детей. Их истории буквально зачаровывают добротой и храбростью своих героев.

Еще одна книга, переведенная на белорусский язык для наших юных читателей, – сказка Ханса Кристиана Андерсена.

Это всеми любимая история о принце, который представился свинопасом для того, чтобы добиться руки высокомерной принцессы. Михаил Позняков:

Казкі Андэрсэна таксама сярод самых запатрабаваных у нас юнымі чытачамі. Многія-многія дзесяцігоддзі таксама адзін з любімых пісьменнікаў, адзін з любімых казачнікаў. Яго творы перакладаюцца на многія мовы свету. У тым ліку пачэсна ён гучыць і на нашай роднай беларускай мове.