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Картошка с фиолетовой мякотью. Узнали, как селекционеры выводят новые сорта

16 ноября 2023 13:14
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Ежегодно в Беларуси изучают около 2-3 тысяч селекционных образцов картофеля. Не все они попадают на поля. Узнали, как ученые создают второй хлеб и какими критериями руководствуются.

Картошка с фиолетовой мякотью. Узнали, как селекционеры выводят новые сорта-1

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Селекция картофеля в Беларуси работает по нескольким направлениям – ранняя столовая, столовая для длительного хранения, столовая, пригодная для промышленной переработки, и сорта технического назначения.

Картошка с фиолетовой мякотью. Узнали, как селекционеры выводят новые сорта-4

Из интересных потенциальных новинок – образец с сиреневой пигментацией. Такое яркое вкрапление не только выглядит красиво и эстетически необычно, но и обладает полезными свойствами.

Юлия Гунько:
Это новый сорт с пигментированной мякотью. В нем фиолетовая кожура. Внутри он фиолетового цвета. Содержит большое количество антиоксидантов.

Кроме того, новые образцы устойчивы и к капризам погоды: к длительной засухе и резкому переувлажнению.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусская наука # общество # Юлия Гунько # Диана Лещенко # Фотофакт

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