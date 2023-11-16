Картошка с фиолетовой мякотью. Узнали, как селекционеры выводят новые сорта

Ежегодно в Беларуси изучают около 2-3 тысяч селекционных образцов картофеля. Не все они попадают на поля. Узнали, как ученые создают второй хлеб и какими критериями руководствуются.

Юлия Гунько, заведующ ая отделом селекции картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»: Селекция картофеля в Беларуси работает по нескольким направлениям – ранняя столовая, столовая для длительного хранения, столовая, пригодная для промышленной переработки, и сорта технического назначения.

Из интересных потенциальных новинок – образец с сиреневой пигментацией. Такое яркое вкрапление не только выглядит красиво и эстетически необычно, но и обладает полезными свойствами.

Юлия Гунько:

Это новый сорт с пигментированной мякотью. В нем фиолетовая кожура. Внутри он фиолетового цвета. Содержит большое количество антиоксидантов.

Кроме того, новые образцы устойчивы и к капризам погоды: к длительной засухе и резкому переувлажнению.