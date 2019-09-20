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Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

20 сентября 2019 08:18
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Новости Беларуси. 20 сентября в Минске активисты велосипедного движения дарили фрукты и подарки всем, кто спешит на работу не на машине, а на двухколесном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-1

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-3

Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который пройдет в столице 22 сентября. Кстати, в этот день водители смогут бесплатно воспользоваться наземным общественным транспортом и метро. Для этого нужно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-6

Позавчера был на автомобиле, вчера – на самокате, сегодня – на велосипеде. Чередую. Все хорошо, что полезно. Кто-то выбирает пробежки с утра и свежий воздух, а я – велосипед, потому что совмещаю приятное с полезным.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-9

Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:
Эта акция касается не только велосипедистов, но всех тех, кто выбирает экологический вид транспорта. В этом году много и самокатчиков, и моноколесников. И хотя сегодня у нас погода не очень, тем не менее, велосипедистов достаточно много.

Европейская неделя мобильности проходит в столице уже в пятый раз. Цель таких акций – привлечь внимание людей к проблемам переизбытка машин на улицах городов.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-12

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки-14

# Велосипед # общество # Анастасия Янчевская # Фотофакт

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