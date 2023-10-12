КГК проведёт масштабные проверки в сельхозорганизациях. Кто в зоне риска?

Они изучат вопросы их хранения. Проведут и лабораторные исследования того, что идет на скармливание скоту. При выявлении грубых нарушений в отношении виновных будут приняты меры. Ранее проведенные проверки показали, что отдельными сельхозорганизациями не соблюдаются технологии заготовки кормов, а также не обеспечено их надлежащее качество. И такие недостатки ведут к снижению результатов при производстве продукции животноводства, в отдельных случаях – вызывают падеж скота.