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КГК проведёт масштабные проверки в сельхозорганизациях. Кто в зоне риска?

12 октября 2023 16:52
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля анонсировал масштабные проверки в сельхозорганизациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание проверяющие уделят вопросам качества заготовки травяных кормов во всех регионах страны.

КГК проведёт масштабные проверки в сельхозорганизациях. Кто в зоне риска?-1

Они изучат вопросы их хранения. Проведут и лабораторные исследования того, что идет на скармливание скоту. При выявлении грубых нарушений в отношении виновных будут приняты меры. Ранее проведенные проверки показали, что отдельными сельхозорганизациями не соблюдаются технологии заготовки кормов, а также не обеспечено их надлежащее качество. И такие недостатки ведут к снижению результатов при производстве продукции животноводства, в отдельных случаях – вызывают падеж скота.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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