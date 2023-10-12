Бурляев: мой ученик создал «Чебурашку» и «Последнего богатыря», но он искажает смыслы

Гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ – Николай Петрович Бурляев, общественный деятель, кинорежиссер, актер, президент международного форума славянских искусств «Золотой витязь». Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вы приехали в Минск в том числе для участия в круглом столе на тему общих для народов Беларуси и России ценностей, которые всех нас объединяют. А в чем, на ваш взгляд, их главное содержание?

Николай Бурляев, народный артист России:

Круглый стол – это одна из частей той миссии, с которой сюда мы прибыли, а миссия серьезная. Крестный ход Гаденовского креста, который был чудесным образом явлен 600 лет тому назад под Ярославлем, в болотах. Крест чудотворный, и вот сейчас этот крест уже прошел огромное расстояние с Севера на Юг. Вот это самое главное. Конечно же, придя сюда, в Минск, сегодня мы попутно делаем встречу, круглый стол, поговорим о насущных проблемах культуры Союзного государства России и Беларуси. Потому что проблемы у нас одни и те же. А процессы идут очень серьезные, с этим нужно разбираться. А кто как не парламентарии двух стран этим должны заниматься? О мировой премьере фильма про Андрея Тарковского

Николай Бурляев:

Кроме того, я здесь покажу премьеру, это будет мировая премьера. Еще не был показан фильм. Фильм новый о величайшем режиссере планеты Андрее Тарковском. Фильм под названием «Боже, чувствую приближение твое». Это слова молитвы Андрея Тарковского, обращенного к Создателю: «Боже, чувствую приближение твое, чувствую руку твою на затылке моем. И только тяжесть грехов и злобы низменной души моей не дают мне творить твою волю». Это молитва Тарковского, которую я так долго ждал. Я утверждал после Андрея Рублева, что Тарковский – человек верующий. Доказательств у меня прямых не было. Я ждал эти доказательства, они пришли, когда я прочитал эту молитву Тарковского. Эта молитва – это ключ к пониманию Тарковского, к пониманию того, что им двигало в создании его шедевров. У него всего семь фильмов, и все шедевры, а двигал им именно Господь, которого он чувствовал интуитивно. Интуитивно он его через экран воплощал. О съемках в фильме Тарковского «Андрей Рублев»

Олег Лепешенков:

Ваша роль в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Роль подмастерья, который единственный остался, чтобы отлить колокол. И он сделает, по сути, рискуя собственной жизнью. Она, наверное, стала для вас судьбоносной? Николай Бурляев:

О, да! Андрей Тарковский для меня написал другую роль в этом сценарии. Мне позвонили ассистенты Андрея Арсеньевича. Я так обрадовался, потому что мы два года не общались после «Иванова детства», я уже подрос. И вдруг мой Андрей, любимый мой человек, он мне роль написал. Олег Лепешенков:

А сколько лет вам тогда было?

Николай Бурляев:

В «Иванове детстве» 15, в «Андрее Рублеве» – уже 18, когда мы начали работать. Я открыл сценарий, читаю, где этот Фома, который для меня написан, ученик Андрея Рублева. Вроде имя есть, но как тень какая-то ходит за Андреем Рублевым, кисти ему моет, а мне нечего там делать. И такое уныние, я думаю. Вот, ты написал мне, мой дорогой Андрей. А что это мне? Дальше читаю в унынии: колокол из первой страницы, туда как в бездну какую-то окунулся, читаю и вижу себя, вижу в этой роли Бориски. Андрей Арсеньевич попробовал меня, и я его убедил, что так и должно быть. Слава богу. Олег Лепешенков:

Вот какой символизм… Вы играли мастера, который отлил колокол, который призывает к молитве. Как это повлияло на вашу дальнейшую жизнь? Как Бурляев стал воцерковленным человеком?

Николай Бурляев:

После этого фильма и начался путь воцерковления, хотя я крещен с младенчества, бабушка, мама – верующие люди, они меня приводили в церковь, ничего там я не понимал, чувствовал особый мир, свечи, иконы, особый какой-то мир. Просто изредка приводили. А дальше Рублев, и Тарковский мне вешает на шею мой первый крест, как бы передавая этот крест. И дальше начал задумываться, кто я такой, что такое Русь святая, кто такой Андрей Рублев, Сергий Радонежский. Я вообще о них не знал, об Андрее Рублеве. Это фильм открыл мне. И потихонечку, рядом Савва Ямщиков, искусствовед, который писал книги об иконах, о древнерусской живописи. Я стал вглядываться в эти иконы, а дальше Савва меня уже после фильма привез в Псково-Печерский монастырь, там отец Алипий, который стал моим первым духовником. Я даже не знал, что есть такая должность – духовник. И мы просто с ним беседовали по-человечески. Вот так потихонечку, шаг за шагом... Это процесс до конца жизни, что все мы люди грешные, оступаемся, уходим в сторону, но все равно потом поднимаемся, идем дальше. Процесс этот бесконечный – воцерковление и приход к Господу Богу. Олег Лепешенков:

Можно ли сказать, что и культура имеет религиозное основание? Культура имеет религиозное основание?

Николай Бурляев:

Конечно! Нет культуры без религии, как говорил Андрей Тарковский. Наш кинематограф был 100 % христианским при советской власти, потому что действовали все те же заповеди. Поэтому все было как-то чище и правильнее. Олег Лепешенков:

И мы опять приходим к вопросу, каковы общие ценности и что сейчас можно сделать вместе, чтобы все-таки поднять этот общий культурный и духовный уровень? Николай Бурляев:

Вместе мы можем устремлять душу свою Господу Богу. Трудно нам, грешным, это делать, но понимать, что он есть над всеми. И это вообще надо поставить на первое место. Бог есть, он все видит, ты за все заплатишь. Не в этой жизни, так в той. Поэтому нужно шаг за шагом идти, а Союзное государство – это нечто особое, что вообще должно быть. Святая Русь через это Союзное государство соединяется.

Олег Лепешенков:

Как наш глава государства сказал о том, что государства могут быть различны, но Отечество одно. Николай Бурляев:

Абсолютно верно, абсолютно правильно. Я и в доме это говорил еще, но не зная, что Александр Григорьевич это сказал. Олег Лепешенков:

Значение ведь имеет и форма. Люди привыкли и все более привыкают к формам кратким. Иногда меньше минуты, при том что один кадр действительно великого режиссера Андрея Тарковского мог длиться дольше. Возможно ли говорить с современным зрителем кратким языком, сказать и донести ему те смыслы, о которых вы говорите? «Он искажает смыслы». Об ученике, который создал «Чебурашку» и «Последнего богатыря»