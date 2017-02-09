Прямой эфир

#КартаДобрыхДел: БРСМ запустил новый интерактивный проект

09 февраля 2017 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Карта добрых дел» появится в Беларуси. На ней будут отмечены адреса для оказания помощи, например, пожилым людям или многодетным семьям. Обозначены будут и территории, где требуется благоустройство или уборка мемориалов.

Интерактивный проект охватит все регионы страны, истории карт будут в открытом доступе на сайте БРСМ – а значит, любой желающий сможет предложить свою помощь. Это станет своеобразным путеводителем республиканской акции «За любимую Беларусь!», которая стартовала накануне, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Эта акция у нас уже длится очень-очень давно. Акция направлена на то, чтобы каждый задумался об этом: что я могу сделать добрее, лучше, что я могу отдавать?

В течение года участники акции проведут благотворительные марафоны по всей стране.

# общество # Ирина Дорофеева # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду
09 февраля 2017 06:44

Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду

Здесь мы проходим школу бойца: 8 февраля в Минске отметили лучших командиров Молодежных отрядов
08 февраля 2017 18:10

Здесь мы проходим школу бойца: 8 февраля в Минске отметили лучших командиров Молодежных отрядов

Повело и одну машину, и вторую: последствия циклона «Эрика» в Беларуси
08 февраля 2017 17:59

Повело и одну машину, и вторую: последствия циклона «Эрика» в Беларуси