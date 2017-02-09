КартаДобрыхДел: БРСМ запустил новый интерактивный проект

Новости Беларуси. «Карта добрых дел» появится в Беларуси. На ней будут отмечены адреса для оказания помощи, например, пожилым людям или многодетным семьям. Обозначены будут и территории, где требуется благоустройство или уборка мемориалов.

Интерактивный проект охватит все регионы страны, истории карт будут в открытом доступе на сайте БРСМ – а значит, любой желающий сможет предложить свою помощь. Это станет своеобразным путеводителем республиканской акции «За любимую Беларусь!», которая стартовала накануне, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Эта акция у нас уже длится очень-очень давно. Акция направлена на то, чтобы каждый задумался об этом: что я могу сделать добрее, лучше, что я могу отдавать?

В течение года участники акции проведут благотворительные марафоны по всей стране.