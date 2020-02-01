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Карпунин: «Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов»

01 февраля 2020 13:24
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Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов. Вместе с Налоговым кодексом новым. То есть это вот пошла волна нового законодательства, написанного уже чётче, проще, внятней, меньше отсылочных норм, и действует законодательный пакетный принцип, когда принимаются сразу множество подзаконных актов. И всё начинает действовать в один момент, и не нужно большого количества переделок.

А когда мы работали над текстом комментария, у нас 47 авторов, и перед каждым автором мы чётко ставили задачу, чтобы работник, не юрист, мог получить доступ к этому комментарию, получить доступ к тексту нормативного акта он может и на государственных сайтах, и у своего нанимателя. И он мог соотнести, прочитать, и было доходчиво – какие первые шаги он должен предпринять, чтобы он с более чётко сформулированным вопросом мог уже обратиться в профсоюзы, к адвокатам.

Карпунин: «Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов»-1

# Работа в Беларуси # общество # Андрей Карпунин

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