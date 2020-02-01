Карпунин: «Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов»

Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Я бы включил новый Трудовой кодекс в тройку самых лучших, простых текстов, понятных для людей и для специалистов. Вместе с Налоговым кодексом новым. То есть это вот пошла волна нового законодательства, написанного уже чётче, проще, внятней, меньше отсылочных норм, и действует законодательный пакетный принцип, когда принимаются сразу множество подзаконных актов. И всё начинает действовать в один момент, и не нужно большого количества переделок.