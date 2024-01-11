Тортилья де пататас – блюдо, которое сможет приготовить каждый. Рассказываем пошаговый рецепт
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим испанский омлет, он же тортилья де пататас. Это ближайший родственник фритаты. Отличается тем, что в начинку идет отварной картофель. Для приготовления нам понадобится сыр, сметана, чеснок, красный лук, колбаса, яйца, перец болгарский и кетчуп.
Нам нужно взять твердый сыр. Можно использовать любой вид сыра, даже с плесенью. Натираем на терке. Классический рецепт приготовления тортильи де пататас состоит из трех ингредиентов – это яйца, картофель и лук. У нас более сложный, рецепт в наше блюдо входит колбаса, лук, сыр, чеснок, зелень. Можно использовать любые ингредиенты.
Я рекомендую использовать салями, она богата на копченый вкус. Нарезаем соломкой и отправляем к сыру. Также понадобится два зубчика чеснока. Половинку красного лука нарезаем мелким кубиком.
Также понадобится зелень петрушки. Используем только листики. Мелко нарезаем зелень. Петрушка более привычна для наших вкусов, но также можно использовать орегано, мяту, базилик, также можно добавить немного рубленого розмарина либо лепесточки тимьяна.
Половинку болгарского перца нарезаем кубиком. Теперь перекладываем в емкость и добавляем немного свежемолотого черного перца. Я всегда рекомендую использовать свежемолотый перец, он придает более яркий вкус блюду. Соль.
Также понадобится столовая ложка сметаны. Сметану используем максимальной жирности. В нашем случае это 26 %. И шесть яиц. Так как мы готовим быстрые завтраки, мы все ингредиенты смешиваем и будем запекать их в духовке. Если готовить блюдо более сложно, то каждый ингредиент отдельно обжаривается и выкладывается слоями, заливается яйцами.
И еще один важный ингредиент. Мы будем использовать кетчуп томатный торговой марки «Золотая капля». Кто придерживается здорового образа жизни, можно взять на заметку. Без добавления усилителей вкусов и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей и ароматизаторов, без ГМО. В производстве кетчупа специи перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства.
Сочетание спелых томатов, свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Кетчупы «Золотая капля» созданы для того, чтобы разнообразить как горячие, так и холодные блюда. Обладают сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка.
Добавляем немного томатного кетчупа и все это перемешиваем. Так как мы запекаем тортилью де пататас в духовке, нам понадобится чугунная формочка. Мы ее смазываем растительным маслом и нарезаем кружочком предварительно отваренный картофель. Выкладываем на дно формы. Картофель слегка подсаливаем, добавляем перец и заливаем омлетом.
Равномерно распределяем – и второй слой картофеля сверху. Вторым слоем картофеля полностью закрываем начинку. Еще немного соли, и заливаем все это оставшейся массой.
Тортилья де пататас с практической готова. Осталось только ее запечь. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Блюдо готово!
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