Тортилья де пататас – блюдо, которое сможет приготовить каждый. Рассказываем пошаговый рецепт

И еще один важный ингредиент. Мы будем использовать кетчуп томатный торговой марки «Золотая капля». Кто придерживается здорового образа жизни, можно взять на заметку. Без добавления усилителей вкусов и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей и ароматизаторов, без ГМО. В производстве кетчупа специи перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства.

Сочетание спелых томатов, свежемолотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Кетчупы «Золотая капля» созданы для того, чтобы разнообразить как горячие, так и холодные блюда. Обладают сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка.