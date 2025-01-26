Карпенко рассказал, как проходят выборы Президента

С учетом результатов пяти прошедших дней (за это время свой выбор сделали без малого 42 % белорусов), по данным на 10 часов, проголосовали уже 47,56 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

На 10 часов утра число избирателей, которые получили бюллетень для голосования в процентах: по Брестской области – 51,09 %, по Витебской области – 45,87 %, по Гомельской области – 51,16%, по Гродненской области – 46,49 %, по Минской области – 45,90 %, по Могилевской области – 48,79%, по городу Минску – 44,39 %. И того по республике. В списке общее количество избирателей внесено 6 903 034. На 10 часов утра приняли участие в голосовании, получили бюллетени 47,56 %.