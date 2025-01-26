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Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах

26 января 2025 08:33
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в воскресенье, 26 января, принял участие в голосовании на президентских выборах. 

Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах-1

Традиционно белорусский лидер отдал свой голос на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.  «Если хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!», - отметил глава государства.  

После голосования Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей средств массовой информации.

# Выборы # Президентские выборы # Александр Лукашенко

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