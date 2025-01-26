Лукашенко отдал свой голос на президентских выборах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в воскресенье, 26 января, принял участие в голосовании на президентских выборах.

Традиционно белорусский лидер отдал свой голос на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры. «Если хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!», - отметил глава государства.

После голосования Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей средств массовой информации.