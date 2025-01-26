Прозрачность обеспечена – международные наблюдатели оценили достойную подготовку к выборам Президента

Мария Хуна Валеса уже успела ознакомиться с работой нескольких участков для голосования, а также пообщаться с избирателями и оценить организацию электоральной кампании.

Мария Хуна Валеса, международный независимый наблюдатель на выборах Президента (Филиппины):

Перед тем как приехать в Беларусь, мы, конечно же, читали газеты и статьи в интернете. В особенности про санкции, применяемые к стране, и даже, возможно, репрессии относительно массмедиа. Сложилось, естественно, определенное впечатление. Но, приехав сюда, впечатление стало абсолютно другим, в хорошеем смысле.

Массмедиа имеют свободу слова. Мы пообщались с представителями избирательной комиссии. Были очень удивлены, у вас выборный процесс очень простой и достаточно быстрый. Он отличается от выборного процесса в Филиппинах. Здесь все четко и просто для избирателя.