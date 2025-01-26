Прозрачность обеспечена – международные наблюдатели оценили достойную подготовку к выборам Президента
География наблюдателей на белорусских выборах обширна. Прозрачность избирательного процесса отметила международный независимый эксперт из Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Хуна Валеса уже успела ознакомиться с работой нескольких участков для голосования, а также пообщаться с избирателями и оценить организацию электоральной кампании.
Мария Хуна Валеса, международный независимый наблюдатель на выборах Президента (Филиппины):
Перед тем как приехать в Беларусь, мы, конечно же, читали газеты и статьи в интернете. В особенности про санкции, применяемые к стране, и даже, возможно, репрессии относительно массмедиа. Сложилось, естественно, определенное впечатление. Но, приехав сюда, впечатление стало абсолютно другим, в хорошеем смысле.
Массмедиа имеют свободу слова. Мы пообщались с представителями избирательной комиссии. Были очень удивлены, у вас выборный процесс очень простой и достаточно быстрый. Он отличается от выборного процесса в Филиппинах. Здесь все четко и просто для избирателя.
Международные наблюдатели отмечают достойную подготовку и высокий уровень организации избирательной процесса. А еще то, что в Беларуси сделано все необходимое для свободного и спокойного волеизъявления. И вот еще несколько мнений экспертов.
Николай Межевич, международный наблюдатель на выборах Президента (Россия):
На мой взгляд, все организовано просто блестяще. На мой взгляд, мы увидим убедительные результаты, которые позволят республике ближайшие 5 лет жить в нормальном, спокойном режиме, которого нету, увы, к югу, к северу, и к западу. Но, слава Богу, в рамках Союзного государства у нас есть прекрасная модель взаимодействия. И я очень рад принять участие как наблюдатель, разумеется, в проходящих выборах.
Илья Левин, международный наблюдатель на выборах Президента (Израиль):
Принимал участие во многих избирательных кампаниях. И изнутри, и возглавлял некоторые избирательные кампании. Так спокойно, такого уже давно не видел. То есть действительно спокойно. Задавал много вопросов, зачастую каверзных. Хотел докопаться до чего-нибудь. Вы знаете, удивлен. Действительно удивлен тем, насколько все организовано, насколько все четко. В плане организации – снимаю шляпу. Вы знаете, желаю народу Беларуси только сделать достойный выбор. То, что прозрачность обеспечена, готов засвидетельствовать на любом уровне.