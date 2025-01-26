В Центре общественного наблюдения прошла онлайн-конференция с областными координаторами

Все участки для голосования работают в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарушений законодательства не зафиксировано. Об этом заявили в Центре общественного наблюдения за выборами.

Здесь прошла онлайн-конференция с областными координаторами, которые на протяжении дня будут информировать специалистов о ситуации на участках. Отметим, Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в день досрочного голосования. С того момента на горячую линию поступили около 300 вопросов. В основном люди обращались за консультацией или разъяснением. 26 января звонки также поступают.

Максим Короваевич, специалист Центра общественного наблюдения за выборами:

На данный момент поступают звонки от граждан Республики Беларусь, которые интересуются, где им можно сегодня проголосовать, возможно ли проголосовать не по месту регистрации и другие, интересующие их вопросы, на что дается компетентный ответ. Мы принимаем звонки до 20:00, однако наблюдатели продолжат работать непосредственно на подсчете голосов и сообщать нам оперативную информацию по месту.

Свой вопрос, замечание или предложение каждый избиратель может направить в Центр общественного наблюдения по телефону +375 (17) 371-07-76. Также обращения принимаются в чат-бот Telegram-канала «Народный контроль».