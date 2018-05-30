«Профессия живёт где-то 7 лет. И образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего»

Новости Беларуси. Что такое современное образование, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Если в XIX-XX веках можно было получить одну профессию, одно образование на всю жизнь, то в XXI веке про это забудьте. Уже не бывает такого.

Более того, человек должен быть готовым менять эти профессии.

В среднем, профессия живёт где-то 7 лет. И, соответственно, образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего. За счёт того, что человеку необходимо постоянно наполнять чем-то новым, что-то присоединять. Те же любимые и почитаемые IT без хорошего гуманитарного блока сейчас не котируются.

Психолог: «Первый профессиональный выбор начинается в игре, не в учёбе»