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«Профессия живёт где-то 7 лет. И образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего»

30 мая 2018 18:55
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Новости Беларуси. Что такое современное образование, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Если в XIX-XX веках можно было получить одну профессию, одно образование на всю жизнь, то в XXI веке про это забудьте. Уже не бывает такого.

Более того, человек должен быть готовым менять эти профессии.

В среднем, профессия живёт где-то 7 лет. И, соответственно, образование должно быть – даже, не как матрёшка, а как какое-то лего. За счёт того, что человеку необходимо постоянно наполнять чем-то новым, что-то присоединять. Те же любимые и почитаемые IT без хорошего гуманитарного блока сейчас не котируются.

Психолог: «Первый профессиональный выбор начинается в игре, не в учёбе»

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Кручинин

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