В Минской области расширили запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. В сухую и ветреную погоду в Минской области расширяется запрет на посещение лесов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ограничения в большей степени коснулись юга и запада области, а также Борисовского района и Пристоличья. В списке пожароопасных 8 районов. Причина введения запрета – большой риск возгораний. За игнорирование требований можно заплатить штраф – максим почти полторы тысячи рублей.