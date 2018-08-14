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В Минской области расширили запрет на посещение лесов

14 августа 2018 17:23
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Новости Беларуси. В сухую и ветреную погоду в Минской области расширяется запрет на посещение лесов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области расширили запрет на посещение лесов-1

Ограничения в большей степени коснулись юга и запада области, а также Борисовского района и Пристоличья. В списке пожароопасных 8 районов. Причина введения запрета – большой риск возгораний. За игнорирование требований можно заплатить штраф – максим почти полторы тысячи рублей.

В Минской области расширили запрет на посещение лесов-4

Вместе с патрулированием зеленых зон МЧС продолжает мониторинг мест массового отдыха с помощью беспилотных аппаратов. Особенно – на выходных. Воздушный патруль уже исследовал водоемы области, в том числе Вилейском водохранилище и Березину. Таким образом спасатели отслеживают источники появления пожаров, а также наличие несанкционированных свалок вблизи водоемов.

В Минской области расширили запрет на посещение лесов-7

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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