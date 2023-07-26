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Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие

26 июля 2023 14:38
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Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов университета физической культуры строят в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 16-этажное здание повышенной комфортности разместится вблизи Национального олимпийского комитета на проспекте Победителей.

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие-1

Здесь смогут жить порядка 700 человек. В их распоряжении будут двух- и трехместные комнаты. В каждом блоке – санузел, кухня, душевая. На этажах предусмотрены тренажерные залы и даже караоке, а также аудитории для занятий киберспортом. Подумали и о безбарьерной среде для молодых людей с ограниченными возможностями. Для БГУФК объект значимый. В вузе учатся более 5 тысяч человек. Новое общежитие позволит обеспечить жильем значительно больше студентов.

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие-4

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
У нас всего лишь 56 % нуждающихся получают общежитие. И, конечно же, строящееся сейчас общежитие это спасательный круг для нас. В университете 38 спортивных объектов, и он по-своему уникальный в завершении всего нашего студенческого кампуса. Это общежитие будет повышенной комфортности. Намного лучше, чем те общежития, которые у нас сейчас есть. Вместе с проектной организацией от начала до конца проекта я сам лично и наши другие сотрудники у студентов спрашивали об их потребностях. В процессе постройки мы еще вносим определенные изменения.

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие-7

Из планируемых 16 этажей уже возвели шесть. Строители работают круглосуточно. Возле общежития появится спортивная площадка и парковка на 70 машиномест, разрабатывается проект зоны отдыха. Как ожидается, студенческое новоселье здесь смогут отметить весной 2024 года.

# Общежития в Минске # общество # Сергей Репкин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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