Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие

Здесь смогут жить порядка 700 человек. В их распоряжении будут двух- и трехместные комнаты. В каждом блоке – санузел, кухня, душевая. На этажах предусмотрены тренажерные залы и даже караоке, а также аудитории для занятий киберспортом. Подумали и о безбарьерной среде для молодых людей с ограниченными возможностями. Для БГУФК объект значимый. В вузе учатся более 5 тысяч человек. Новое общежитие позволит обеспечить жильем значительно больше студентов.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

У нас всего лишь 56 % нуждающихся получают общежитие. И, конечно же, строящееся сейчас общежитие – это спасательный круг для нас. В университете 38 спортивных объектов, и он по-своему уникальный в завершении всего нашего студенческого кампуса. Это общежитие будет повышенной комфортности. Намного лучше, чем те общежития, которые у нас сейчас есть. Вместе с проектной организацией – от начала до конца проекта – я сам лично и наши другие сотрудники у студентов спрашивали об их потребностях. В процессе постройки мы еще вносим определенные изменения.