Караник: сколько бы десятилетий ни прошло, мы должны помнить о Победе в Великой Отечественной

В Беларуси 2 мая начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. На это из республиканского бюджета выделено почти 13 миллионов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ефросинья Базылева, ветеран Великой Отечественной войны: Прошла всю войну и была связной подпольно-партизанской организации города Могилева. Сообщили о том, что фашисты напали без объявления на Советский Союз. Левитан сообщил, что родина-мать в опасности. Вся страна наша поднялась на защиту нашей великой Родины. Поднялась и наша большая семья.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Размер этой помощи колеблется от 1,5 до 5 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Все эти меры направлены на то, чтобы люди, которые в свое время защищали Родину, выполняли интернациональный долг, чтобы они получили дополнительную поддержку и чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Юбилейные медали на юбилей Великой Победы – это повод еще раз ветеранам той страшной войны высказать слова благодарности. Сказать, что мы гордимся их подвигом, мы помним ее, и мы никогда не забудем о том, через что им пришлось пройти.

Напомним, что также с 1 мая для ветеранов и бывших узников фашизма расширены меры господдержки. Категория лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны, расширена. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для пострадавших от последствий боевых действий.