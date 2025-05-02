В Национальном музее открылась выставка «Художник на войне. Художник о войне. Художник после войны»

В Национальном художественном музее открылась выставка «Художник на войне. Художник о войне. Художник после войны». Это масштабный проект, посвященный 80-летию Великой Победы. В экспозиции представлено более 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого все они проходили тщательный отбор и оценку реставраторов. Изначальное число экспонатов было значительно больше, от некоторых отказались уже в процессе оформления залов в пользу более редких экземпляров.

Анна Кононова, генеральный директор Национального Художественного музея Беларуси: Вся эта выставка – это символ подвига белорусского народа. Здесь мы сможем прикоснуться и к масштабным, большомерным произведениям, можем прикоснуться к пониманию великой картины, многофигурной картины. В том числе сможем увидеть и полевые зарисовки, этюды, которые также отражают кухню художника, которая обычно остается за кадром.

Центральная фигура проекта – личность художника с его собственным взглядом на огненные события и послевоенное время. Те, кто видел войну, участвовал в ней или знает обо всем лишь по рассказам ветеранов, создают полотна по-разному. Пожалуй, самые ценные экспонаты – графические зарисовки художников-фронтовиков, созданные мимоходом прямо в момент боевых действий. На них боевые товарищи, близкие, оставшиеся дома, или сюжеты сражений.

Борис Крепак, заслуженный деятель искусства Беларуси:

Картины такие готовые, где делали? На фронте, особенно Красной армии, нигде не сделаешь. Не до того было. А в отряде партизанском находили место, значит, и рисовали партизан, своих коллег, в разведку кто-то идет, кто-то в засаде.

Познакомившись с выставкой, можно сразу понять, почему военное и послевоенные поколения всегда уделяли теме Великой Отечественной столько внимания. Именно в таких произведениях ген жизни, борьбы и победы, который помогает белорусскому народу противостоять всем невзгодам.