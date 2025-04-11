В Литве собирают подписи за отмену финансирования белорусских оппозиционеров

Литовцы больше не хотят содержать белорусских мигрантов. В стране даже начали сбор подписей под онлайн-петицией с призывом заблокировать все потоки финансовой помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.

Ряд партий страны обратились в Сейм с требованием прекратить опустошать национальный бюджет и выделять средства всякого рода нелегитимным политикам. Стоит отметить, что речь идет о суммах в несколько сотен тысяч евро в год. Тот факт, что огромные суммы на содержание иностранных оппозиционеров выделяются в то время, когда свыше 20 % населения страны живет за чертой бедности, крайне возмущает литовцев. Тем более, что это деньги налогоплательщиков. За короткое время петиция собрала более двух тысяч подписей. К слову, среди требований, которые выдвигают авторы, значится пункт с требованием взыскать с белорусских оппозиционеров все средства, которые были незаконно выделены на их содержание.