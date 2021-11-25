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«Осуществляется ввод в эксплуатацию». В Минском районе построили новый мусоросортировочный комплекс

25 ноября 2021 13:42
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Новости Беларуси. Забота об экологии. В Минске откроют два новых мусоросортировочных комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

«Осуществляется ввод в эксплуатацию». В Минском районе построили новый мусоросортировочный комплекс-1

Это позволит улучшить механизм обращения с коммунальными отходами. Один из таких  комплексов предназначен для сортировки раздельно собранных вторичных материальных ресурсов. Он появится в деревне Синило Минского района. Также завершается строительство второго подобного комплекса – для твердых коммунальных отходов.  

«Осуществляется ввод в эксплуатацию». В Минском районе построили новый мусоросортировочный комплекс-4

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс твердых коммунальных отходов, находящийся по улице Павловского, 5 в Минске. Первый, который завод в Синило, уже построен, строительно-монтажные работы завершены, осуществляется ввод в эксплуатацию. А на Павловского, 5 еще проходят строительно-монтажные работы.  

До 2023 года в столице планируют заварить около 2 000 мусоропроводов.  

# Мусор # общество # Андрей Новик # Фотофакт

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