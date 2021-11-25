«Осуществляется ввод в эксплуатацию». В Минском районе построили новый мусоросортировочный комплекс

Новости Беларуси. Забота об экологии. В Минске откроют два новых мусоросортировочных комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это позволит улучшить механизм обращения с коммунальными отходами. Один из таких комплексов предназначен для сортировки раздельно собранных вторичных материальных ресурсов. Он появится в деревне Синило Минского района. Также завершается строительство второго подобного комплекса – для твердых коммунальных отходов.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс твердых коммунальных отходов, находящийся по улице Павловского, 5 в Минске. Первый, который завод в Синило, уже построен, строительно-монтажные работы завершены, осуществляется ввод в эксплуатацию. А на Павловского, 5 еще проходят строительно-монтажные работы.

До 2023 года в столице планируют заварить около 2 000 мусоропроводов.