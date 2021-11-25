Дмитрий Шевцов: Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней и выделила большую сумму денег

О дополнительной поддержке беженцев на белорусско-польской границе 25 ноября заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О дополнительной поддержке беженцев на белорусско-польской границе 25 ноября заявил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече с министром здравоохранения в Минске Франческо Рокка подтвердил высокий уровень организации работы в кризисном центре. Белорусской стороне перечислена дополнительная денежная помощь. Также на чрезвычайный призыв организации уже откликнулись пять стран.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Когда речь шла еще о единичных случаях мигрантов на границе, Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней. У нас очень тесное взаимодействие, есть региональный офис, который находится в Москве и координирует нашу деятельность, помогая не только трудовыми ресурсами, не только людьми, которые помогают нам правильно работать в этой ситуации, но это организация, которая выделила нам достаточно большую сумму денег, которая уже поступила к нам на счет. Также сейчас Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объявила призыв. Когда в стране есть чрезвычайная ситуация, объявляется чрезвычайный призыв, когда все национальные общества оказывают помощь той стране, которая нуждается. На сегодня, несмотря на то, что буквально двое суток, как объявлен этот чрезвычайный призыв, уже откликнулись пять региональных обществ.
Беженцам сейчас нужна самая разнообразная помощь. Если в первые дни стоял вопрос только о воде, питании и обогреве, то сейчас необходимо учитывать то, что эти люди находятся в стране с абсолютно чужими для них религией, менталитетом и языком.
Международная федерация обществ Красного Креста готова больше поддерживать беженцев. Читайте здесь.