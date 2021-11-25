Дмитрий Шевцов: Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней и выделила большую сумму денег

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Когда речь шла еще о единичных случаях мигрантов на границе, Федерация Красного Креста помогала нам с первых дней. У нас очень тесное взаимодействие, есть региональный офис, который находится в Москве и координирует нашу деятельность, помогая не только трудовыми ресурсами, не только людьми, которые помогают нам правильно работать в этой ситуации, но это организация, которая выделила нам достаточно большую сумму денег, которая уже поступила к нам на счет. Также сейчас Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца объявила призыв. Когда в стране есть чрезвычайная ситуация, объявляется чрезвычайный призыв, когда все национальные общества оказывают помощь той стране, которая нуждается. На сегодня, несмотря на то, что буквально двое суток, как объявлен этот чрезвычайный призыв, уже откликнулись пять региональных обществ.

Беженцам сейчас нужна самая разнообразная помощь. Если в первые дни стоял вопрос только о воде, питании и обогреве, то сейчас необходимо учитывать то, что эти люди находятся в стране с абсолютно чужими для них религией, менталитетом и языком.