«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»

Новости Беларуси. Фармацевты, стоматологи, офтальмологи, терапевты. Около 800 студентов Витебского медуниверситета определились с первым местом работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 мая в вузе финальный этап распределения. Это дополнительный шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы здравоохранения. Кстати, многие студенты проявили себя еще до этого дня – отправившись в сложные времена помогать коллегам. Повлиял ли этот факт на распределение, уточняли наши корреспонденты.

В узких кругах Андрей Водич – фигура известная. Активист, отличник. Это он полгода назад задавал вопрос Президенту во время онлайн-встречи от витебских студентов-медиков. Лидер не только на словах: уже будучи выпускником в числе первых оказался там, где нуждались в помощи.

Андрей Водич, выпускник Витебского государственного медицинского университета:

Нас готовили, что был грипп, 2011-2012 год, не факт, что еще такого не будет. Возможно, придет другой вирус, и мы должны быть готовы, мы должны осознавать, что здравоохранение и наш народ будет нуждаться в медицинской помощи и пойдем именно мы работать. Была всегда такая установка. И тут уже решаешь ты индивидуально. Никто тебя не принуждает, никто не заставляет. Это твой личный вопрос. Вопрос как специалиста, как врача: готов ли ты помочь в сложное время своему народу?

Основной этап уже позади, 28 мая финал. 39 молодых специалистов, которые по определенным причинам просят заменить одно место распределения на другое. Тот самый шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы.

Полина Кандидатова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:

Изначально у меня была интернатура в Могилевской БСМП. Но я просила в Минск, в 3-ю городскую больницу, так как у меня отцу предложили другую должность в Минске, вся семья переехала за ним. И будущий муж тоже работает в Минске зубным техником. Поэтому это было основной моей просьбой. Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию Отношение к профессии врача всегда было особым.

Конкурсы в медицинские вузы с советских времен традиционно одни из самых высоких в стране. И даже сегодня, когда люди в белых халатах оказались на передовой, эти выпускники остаются верными своему выбору.

Виктория Алексейкова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:

У меня в семье достаточно много врачей. Поэтому я всегда знала, что работа доктора связана с какими-то рисками постоянно, сложностями. И тут возникла ситуация, когда у меня уже были навыки работы медсестрой в стационаре, и я не могла не пойти и не помочь, когда я нужна и я знаю, что могу это сделать. Поэтому страха как такового не было.

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:

Был философский такой вопрос. Вот эти трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечет в медицину людей дополнительно или же где-то немножечко испугаются, оттолкнет их? Возможно (мое лично мнение), то, сколько внимания уделялось сейчас работе врачей и уделяется, то, как они проявили себя – без высокопарных слов – героический труд. Мне кажется, мы не только не потеряем абитуриентов, но их будет гораздо больше.