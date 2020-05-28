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«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»

28 мая 2020 15:58
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Новости Беларуси. Фармацевты, стоматологи, офтальмологи, терапевты. Около 800 студентов Витебского медуниверситета определились с первым местом работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 мая в вузе финальный этап распределения. Это дополнительный шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы здравоохранения. Кстати, многие студенты проявили себя еще до этого дня – отправившись в сложные времена помогать коллегам.

Повлиял ли этот факт на распределение, уточняли наши корреспонденты.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-1

В узких кругах Андрей Водич – фигура известная. Активист, отличник. Это он полгода назад задавал вопрос Президенту во время онлайн-встречи от витебских студентов-медиков. Лидер не только на словах: уже будучи выпускником в числе первых оказался там, где нуждались в помощи.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-4

Андрей Водич, выпускник Витебского государственного медицинского университета:
Нас готовили, что был грипп, 2011-2012 год, не факт, что еще такого не будет. Возможно, придет другой вирус, и мы должны быть готовы, мы должны осознавать, что здравоохранение и наш народ будет нуждаться в медицинской помощи и пойдем именно мы работать. Была всегда такая установка. И тут уже решаешь ты индивидуально. Никто тебя не принуждает, никто не заставляет. Это твой личный вопрос. Вопрос как специалиста, как врача: готов ли ты помочь в сложное время своему народу?

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-7

Основной этап уже позади, 28 мая финал. 39 молодых специалистов, которые по определенным причинам просят заменить одно место распределения на другое. Тот самый шанс найти компромисс между желанием выпускника и возможностями системы.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-10

Полина Кандидатова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:
Изначально у меня была интернатура в Могилевской БСМП. Но я просила в Минск, в 3-ю городскую больницу, так как у меня отцу предложили другую должность в Минске, вся семья переехала за ним. И будущий муж тоже работает в Минске зубным техником. Поэтому это было основной моей просьбой.

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Отношение к профессии врача всегда было особым.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-13

Конкурсы в медицинские вузы с советских времен традиционно одни из самых высоких в стране. И даже сегодня, когда люди в белых халатах оказались на передовой, эти выпускники остаются верными своему выбору.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-16

Виктория Алексейкова, выпускница Витебского государственного медицинского университета:
У меня в семье достаточно много врачей. Поэтому я всегда знала, что работа доктора связана с какими-то рисками постоянно, сложностями. И тут возникла ситуация, когда у меня уже были навыки работы медсестрой в стационаре, и я не могла не пойти и не помочь, когда я нужна и я знаю, что могу это сделать. Поэтому страха как такового не было.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-19

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Был философский такой вопрос. Вот эти трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечет в медицину людей дополнительно или же где-то немножечко испугаются, оттолкнет их? Возможно (мое лично мнение), то, сколько внимания уделялось сейчас работе врачей и уделяется, то, как они проявили себя – без высокопарных слов – героический труд. Мне кажется, мы не только не потеряем абитуриентов, но их будет гораздо больше.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»-22

В 2020 году Витебский медуниверситет планирует набрать около 800 первокурсников. Ровно столько же здесь и выпускников. Уже совсем скоро все они отправятся на свои первые рабочие места. Впрочем, многие молодые люди профессию врача осваивают уже сегодня, помогая в больницах и клиниках справляться с потоком пациентов.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Водич # Полина Кандидатова # Виктория Алексейкова # Анатолий Щастный # Фотофакт

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