Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

Новости Беларуси. В Молодечненском районе планируют возродить старинную ветряную мельницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечненском районе планируют возродить старинную ветряную мельницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Деревянное здание уже более 100 лет возвышается над деревней Салтаны. Сейчас местные жители ищут инвесторов для восстановления. Были предложения перевезти конструкцию в агроусадьбу, но салтановцы против такой идеи и считают, что она должна остаться на своем историческом месте.
Подробности смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.