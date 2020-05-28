Прямой эфир

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе

28 мая 2020 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Молодечненском районе планируют возродить старинную ветряную мельницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе-1

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе-3

Деревянное здание уже более 100 лет возвышается над деревней Салтаны. Сейчас местные жители ищут инвесторов для восстановления. Были предложения перевезти конструкцию в агроусадьбу, но салтановцы против такой идеи и считают, что она должна остаться на своем историческом месте.

Музей под открытым небом или туристический комплекс? Старинную ветряную мельницу хотят возродить в Молодечненском районе-6

Подробности смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство
28 мая 2020 14:39

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

16 660 пациентов в Беларуси излечились от коронавируса. Что известно на 28 мая
28 мая 2020 14:14

16 660 пациентов в Беларуси излечились от коронавируса. Что известно на 28 мая

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову
28 мая 2020 12:45

«Некоторые госорганы пускают гражданина по кругу». С какими проблемами граждане обратились к Сергею Рачкову