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В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?

28 мая 2020 15:50
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Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения соблюдают строгие меры безопасности, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения вирусных заболеваний.

В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?-1

В 14-й поликлинике на Фроликова для профосмотра посетители заходят с отдельного входа. Проходить специалистов одновременно могут максимум 15-20 человек. Выделено специальное отделение. Пациентов рассредотачивают по кабинетам, чтобы сохранять социальную дистанцию. Прием ведут врач общей практики, ЛОР, невролог, офтальмолог и хирург.

В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?-4

Михаил Портнов, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг и профилактических осмотров УЗ «14-я центральная районная поликлиника»:
Что касается сотрудников, перед началом рабочего дня всем измеряется температура, масочный режим по возможности выполняется. Мы заранее предупреждаем предприятия, чтобы люди, которые были направлены на профосмотр, были защищены это наличие маски. Также на дверях кабинетов не всех, на нескольких висит объявление об необходимости социального дистанцирования.

В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?-7

Здесь же на месте делают и ЭКГ. Чтобы сдать анализы, не нужно идти в лабораторию: специалисты сами приходят в отделение.

# Коронавирус # общество # Михаил Портнов # Фотофакт

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