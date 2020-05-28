В минских поликлиниках возобновляют профосмотры. Какие меры безопасности соблюдаются?

Новости Беларуси. В минских поликлиниках возобновляются профосмотры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. При этом в учреждениях здравоохранения соблюдают строгие меры безопасности, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения вирусных заболеваний.

В 14-й поликлинике на Фроликова для профосмотра посетители заходят с отдельного входа. Проходить специалистов одновременно могут максимум 15-20 человек. Выделено специальное отделение. Пациентов рассредотачивают по кабинетам, чтобы сохранять социальную дистанцию. Прием ведут врач общей практики, ЛОР, невролог, офтальмолог и хирург.

Михаил Портнов, заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг и профилактических осмотров УЗ «14-я центральная районная поликлиника»:

Что касается сотрудников, перед началом рабочего дня всем измеряется температура, масочный режим по возможности выполняется. Мы заранее предупреждаем предприятия, чтобы люди, которые были направлены на профосмотр, были защищены – это наличие маски. Также на дверях кабинетов – не всех, на нескольких – висит объявление об необходимости социального дистанцирования.