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Караник о безвизе: граждане сопредельных стран начнут более скептически относиться к фейкам

02 февраля 2023 12:56
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Новости Беларуси. Гродненскую область в 2022-м посетили в 10 раз больше безвизовых туристов, чем два года назад. Регион принял по безвизу свыше 3 000 литовцев, поляков и латышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник о безвизе: граждане сопредельных стран начнут более скептически относиться к фейкам-1

Благодаря упрощенной версии пересечения границы наметилась тенденция на автономный семейный туризм, ведь раньше по безвизу могли приехать лишь в составе экскурсионных групп. Изменился и характер поездок: не только посмотреть страну и памятники архитектуры, но и закупиться в белорусских магазинах, что, безусловно, приносит экономический эффект. За 2022 год доходы от туристических услуг выросли на 85 %, в денежном выражении это 32 миллиона рублей, почти в два раза больше по сравнению с тем, как было два года назад.

Караник о безвизе: граждане сопредельных стран начнут более скептически относиться к фейкам-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы считаем, что все-таки, наверное, дружба между странами начинается с дружбы между гражданами. Когда граждане сопредельных стран будут видеть нашу стабильность, нашу открытость, наше доброжелательное отношение к представителям соседних государств, наверное, они будут более скептически относиться к тем фейкам, которые периодически вбрасываются в их информационное поле, и будут более устойчивы к попыткам демонизации нашей страны. И при этом они еще расскажут своим знакомым, чтобы они понимали, что правда все-таки несколько иная.

Караник о безвизе: граждане сопредельных стран начнут более скептически относиться к фейкам-7

С февраля Гродненская область возобновила туристический сбор на границе. Его ввели с началом пандемии на поддержку борьбы с ней. За время действия местного сбора регион заработал свыше 21 миллиона рублей. Они направлены на модернизацию системы здравоохранения.

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# Туризм # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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