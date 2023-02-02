Караник о безвизе: граждане сопредельных стран начнут более скептически относиться к фейкам

Новости Беларуси. Гродненскую область в 2022-м посетили в 10 раз больше безвизовых туристов, чем два года назад. Регион принял по безвизу свыше 3 000 литовцев, поляков и латышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря упрощенной версии пересечения границы наметилась тенденция на автономный семейный туризм, ведь раньше по безвизу могли приехать лишь в составе экскурсионных групп. Изменился и характер поездок: не только посмотреть страну и памятники архитектуры, но и закупиться в белорусских магазинах, что, безусловно, приносит экономический эффект. За 2022 год доходы от туристических услуг выросли на 85 %, в денежном выражении это 32 миллиона рублей, почти в два раза больше по сравнению с тем, как было два года назад.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы считаем, что все-таки, наверное, дружба между странами начинается с дружбы между гражданами. Когда граждане сопредельных стран будут видеть нашу стабильность, нашу открытость, наше доброжелательное отношение к представителям соседних государств, наверное, они будут более скептически относиться к тем фейкам, которые периодически вбрасываются в их информационное поле, и будут более устойчивы к попыткам демонизации нашей страны. И при этом они еще расскажут своим знакомым, чтобы они понимали, что правда все-таки несколько иная.