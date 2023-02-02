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В Совете Республики прошло совещание по вопросам ЖКХ

02 февраля 2023 11:23
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Новости Беларуси. Порядка 30 % обращений граждан, которые поступают в Совет Республики, касаются вопросов ЖКХ. Как свести к минимуму проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 февраля обсуждали сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики прошло совещание по вопросам ЖКХ-1

По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, по всей стране, особенно в Минске, созданы все необходимые условия для эффективной работы служб, которые отвечают за ямочный ремонт дорог, освещение, озеленение и в целом эстетику – как больших городов, так и маленьких населенных пунктов. Есть кадры и финансирование.

Однако люди не перестают жаловаться на их нерешенные проблемы. Число нареканий на проведение капремонта, благоустройство дворов и прилегающих к домам территорий, вывоз вторсырья значительно увеличилось. Оставляет желать лучшего работа службы 115. Людям проблематично дозвониться, а сроки выполнения заявок затягиваются. Неоднократно на эти проблемы обращал внимание глава государства. Поставлена задача все вопросы по линии ЖКХ снять как можно быстрее, сами проблемы решать не локально и эпизодично, а предметно и повсеместно.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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