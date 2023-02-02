В Совете Республики прошло совещание по вопросам ЖКХ

Новости Беларуси. Порядка 30 % обращений граждан, которые поступают в Совет Республики, касаются вопросов ЖКХ. Как свести к минимуму проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 февраля обсуждали сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, по всей стране, особенно в Минске, созданы все необходимые условия для эффективной работы служб, которые отвечают за ямочный ремонт дорог, освещение, озеленение и в целом эстетику – как больших городов, так и маленьких населенных пунктов. Есть кадры и финансирование.

Однако люди не перестают жаловаться на их нерешенные проблемы. Число нареканий на проведение капремонта, благоустройство дворов и прилегающих к домам территорий, вывоз вторсырья значительно увеличилось. Оставляет желать лучшего работа службы 115. Людям проблематично дозвониться, а сроки выполнения заявок затягиваются. Неоднократно на эти проблемы обращал внимание глава государства. Поставлена задача все вопросы по линии ЖКХ снять как можно быстрее, сами проблемы решать не локально и эпизодично, а предметно и повсеместно.