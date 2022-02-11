«Союзная решимость – 2022». Министр обороны Беларуси посетил командный пункт штаба руководства учением

Новости Беларуси. «Союзная решимость – 2022». Продолжается активная фаза совместного учения Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля военные уже отработали ряд поставленных задач, в том числе ведение оборонительного боя, отражение ударов средств воздушного нападения противника.

Разведчики приступили к поиску районов незаконных вооруженных формирований, а штурмовая авиация выполнила перехват воздушных целей. Кроме того, штурмовики Су-25 успешно завершили спецоперацию по уничтожению условного противника на земле.

Напомним, маневры продлятся до 20 февраля. Подразделения армий Беларуси и России отработают задачи по отражению военной агрессии.

Накануне министр обороны Беларуси посетил командный пункт штаба руководства учением. Глава военного ведомства ознакомился с замыслом практических действий, которые будут отрабатываться на полигонах и участках местности. Также Виктор Хренин наградил военнослужащих двух стран, отличившихся в ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства.