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Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»

13 сентября 2019 13:58
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Новости Беларуси. 14 сентября у стелы «Минск – город-герой» начнутся официальные торжества в честь Дня города. Столица будет отмечать его с размахом все предстоящие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»-1

К празднику приурочили торжественное открытие памятника бойцам, погибшим при обороне столицы в июне 1941-го. Он установлен на месте перезахоронения 10 павших военнослужащих на территории учебного центра частей Минского гарнизона «Воловщина».

Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»-4

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Вообще идея принадлежит нашим командующим, в частности Юрий Викторович Жадобин первым высказал такую мысль, что найденное на нашем войсковом стрельбище, на полигоне Большая Воловщина, захоронение надо окультурить. Мы перенесли его на территорию самого нашего учебного центра. Здесь проходила линия обороны, здесь защищали каждый метр – как у нас говорят – своей земли солдаты великого Советского Союза.

Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»-7

Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»-9

Благодаря поисковой работе удалось определить личности нескольких бойцов, которые покоились в братской могиле. И сегодня их родственники были среди гостей памятной церемонии.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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