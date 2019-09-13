Караев на открытии памятника бойцам, погибшим в годы ВОВ: «Здесь защищали каждый метр»

Новости Беларуси. 14 сентября у стелы «Минск – город-герой» начнутся официальные торжества в честь Дня города. Столица будет отмечать его с размахом все предстоящие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику приурочили торжественное открытие памятника бойцам, погибшим при обороне столицы в июне 1941-го. Он установлен на месте перезахоронения 10 павших военнослужащих на территории учебного центра частей Минского гарнизона «Воловщина».

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Вообще идея принадлежит нашим командующим, в частности Юрий Викторович Жадобин первым высказал такую мысль, что найденное на нашем войсковом стрельбище, на полигоне Большая Воловщина, захоронение надо окультурить. Мы перенесли его на территорию самого нашего учебного центра. Здесь проходила линия обороны, здесь защищали каждый метр – как у нас говорят – своей земли солдаты великого Советского Союза.