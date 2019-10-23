«Таких родителей ещё поискать надо». За 30 лет в белорусском детском доме семейного типа воспитали 46 детей

Новости Беларуси. 30-й день рождения отмечает один из первых в стране детских домов семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рита и Сергей Кундиковы из Кличева за эти годы дали путевку в жизнь 46 детям. Сейчас в семье 12 приемных малышей. В гости постоянно приезжают уже взрослые воспитанники и 22 внука. Большую и дружную семью навестила корреспондент Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Эта груша появилась во дворе тогда еще небольшой семьи 30 лет назад. Семечко посадила Рита Кундикова. Женщина загадала: если прорастет – мечте быть.

Рита Кундикова, родитель-воспитатель Кличевского дома семейного типа:

Я вообще никогда не планировала, что у меня будет такое огромное количество детей. Когда-то я взяла первых пятерых детей. Я считала: ну все, достаточно. Пятеро детей, рожденные дети – нас восемь, потом девять. Я считаю, каждому ребенку нужна семья. Потому что именно в семье опора нашей жизни.

За эти годы заветное «мама» Рита услышала от 46 детей. Из них четверо своих, остальные – приемные, воспитанники дома семейного типа. Но все – родные, одинаково любимые.

Рита Кундикова:

Ежечасный, ежеминутный, ежесекундный труд. Хотя и радостный труд. Ну да, год тяжело с ребенком, и два тяжело с ребенком. Может быть и три года тяжело, и четыре. А потом ребенок все-таки взрослеет, вырастает, и ты видишь, что посеял что-то доброе и хорошее.

Дети, печенье готово!

В доме Кундиковых всегда пахнет свежей выпечкой. Порции, говорит Рита, готовить приходится просто гигантские. На кухне кастрюль меньше 15 литров не найти. К примеру, на приготовление картофельного пюре для всей семьи уходит как минимум полмешка картошки. Поэтому хозяйничать помогают все: на кухне, в огороде и с домашней живностью.

Александр Хомяков, воспитанник Кличевского дома семейного типа:

У нас есть павлины, фазаны, индюки, утки, куры. Я даже не знаю, сколько их, я сбился со счета. Мы тоже кормим, маме и папой помогаем.

Некоторые питомцы живут в доме: йорки, черепахи. Повсюду цветы и экзотические растения.

Вы знаете, мы пятый раз урожай собираем.

На каждый праздник Кундиковы готовят настоящее театрализованное представление. Сами пишут сценарий, шьют костюмы, мастерят декорации. Благо талантов в семье хватает.

Ася Молодцова, воспитанница Кличевского дома семейного типа:

Я начала увлекаться рисованием с семи лет. И первый мой рисунок – это клоун, если помню. Сейчас я люблю больше всего рисовать пейзажи. В будущем мечтаю стать художником.

За 30 лет многие воспитанники уже обзавелись собственными семьями. У Кундиковых 22 внука. В выходные и праздники вся семья собирается за большим столом.

Николай Ефремчин, выпускник Кличевского дома семейного типа:

Иногда после работы, в выходные здесь ночую. Помогаю на огородах. Таких родителей еще поискать надо. Мы себя ведем как братья и сестры, друг другу помогаем.