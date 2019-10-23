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Парковку в Минске можно оплатить через мобильное приложение

23 октября 2019 17:24
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Новости Беларуси. Для оплаты парковки в столице можно воспользоваться мобильным приложением. Правда, пока только на открытых городских стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Парковку в Минске можно оплатить через мобильное приложение-1

Система простая – скачать QR-код на сайте Parkouka.By либо отсканировать его на информационном щите. Далее приложение автоматически отправит СМС для оплаты с мобильного телефона.

Парковку в Минске можно оплатить через мобильное приложение-4

Владислав Чечетт, заместитель директора компании-разработчика:
Со временем мы поняли, что удобней было бы для автомобилистов иметь одно приложение, в котором собраны все функции, которые необходимы для повседневной жизни автомобилиста. Дополнительно у нас есть вызов служб эвакуации, автопомощи.

Парковку в Минске можно оплатить через мобильное приложение-7

В будущем разработчики планируют ввести бонусные баллы за оплату парковки в приложении. Автолюбители смогут получить скидку на мойку, заправку или выпить бесплатный кофе.

# Паркинг # общество # Владислав Чечетт # Фотофакт

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