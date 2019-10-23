Парковку в Минске можно оплатить через мобильное приложение

Новости Беларуси. Для оплаты парковки в столице можно воспользоваться мобильным приложением. Правда, пока только на открытых городских стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Система простая – скачать QR-код на сайте Parkouka.By либо отсканировать его на информационном щите. Далее приложение автоматически отправит СМС для оплаты с мобильного телефона.

Владислав Чечетт, заместитель директора компании-разработчика:

Со временем мы поняли, что удобней было бы для автомобилистов иметь одно приложение, в котором собраны все функции, которые необходимы для повседневной жизни автомобилиста. Дополнительно у нас есть вызов служб эвакуации, автопомощи.