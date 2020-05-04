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Капсулы с землёй из памятных мест Минска разместят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых

04 мая 2020 16:35
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» 4 мая вспоминали жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг и церемония возложения цветов состоялись в рамках Международной акции памяти «Во славу общей Победы».

Капсулы с землёй из памятных мест Минска разместят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых-1

У монумента «Врата памяти» передали капсулы с землей, собранной с памятных мест столицы. Их доставят в Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, где затем разместят в крипте святыни.

Капсулы с землёй из памятных мест Минска разместят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых-4

Там будут храниться горсти земли, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Капсулы наполняли практически в течение года.  

Капсулы с землёй из памятных мест Минска разместят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых-7

Акция «Во славу общей Победы» объединила сотни населенных пунктов – от областных городов и столицы до небольших деревень. Участники марафона-памяти прошли маршрутами ожесточенных боев, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками.  

Федор Повный о крипте храма Всех Святых: «В этом месте человек может духовно ощутить присутствие всех павших» (читать далее).   

# Великая Отечественная война # общество

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