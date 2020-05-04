Капсулы с землёй из памятных мест Минска разместят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» 4 мая вспоминали жертв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг и церемония возложения цветов состоялись в рамках Международной акции памяти «Во славу общей Победы».

У монумента «Врата памяти» передали капсулы с землей, собранной с памятных мест столицы. Их доставят в Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске, где затем разместят в крипте святыни.

Там будут храниться горсти земли, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Капсулы наполняли практически в течение года.