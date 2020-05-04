«Вижу во сне: мама держит ребёнка, завёрнутого в одеяло». Наутро она нашла сестру, пропавшую 70 лет назад в концлагере

Перечеркнуть страшно-незабываемое прошлое войны, конечно, невозможно, но многие поставили там точку, чтобы научиться жить заново. Но не Зоя Антоновна. Её вопрос и многоточие стали знаками всей жизни. Брат и отчим ушли в партизаны. 8-летняя Зоя с мамой, старшей сестрой и младшенькой – новорождённой Мирой попали в Саласпилс, но там семью варварски разлучила гитлеровская махина смерти. Годовалая Мира исчезла бесследно, рассказали в фильме «Говорит немая память» .

Мира, дочь Зои Астапкович:

Я с детства знала, что меня назвали в честь моей тёти. Маминой сестры, которая потерялась в концлагере. Её, по возвращении оттуда, из концлагеря, из Саласпилса, бабушка её не нашла. Бабушкина это была боль, она её искала всю жизнь. Как только я научилась более-менее прилично писать, годам к 9-10, она меня заставляла повсюду писать.

Последнее было бабушкино желание перед смертью – она попросила меня: «Ты только её найди…»

И она нашлась… Спустя 70 лет.